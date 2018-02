Kardashians herdenken overleden vader

Kim postte een video van haar 16de verjaardag online, waarin te zien is dat haar vader haar een auto cadeau geeft. ,,Maar om die te mogen rijden, moet ze eerst nog wel even haar rijbewijs halen," grapte Robert Sr. Kim voegt eraan toe: ,,Ik mis je, papa."

Juist nu de Kardashian clan aan het uitbreiden is met meerdere kleinkinderen, missen Kim, Khloe, Kourtney en Rob hun vader meer dan ooit. Toen Robs dochtertje Dream geboren werd, zei hij in een aflevering van Keeping Up With The Kardashians: ,,Ik wil dat mijn kind opgroeit met dezelfde Armeense normen en waarden die pappa ons geleerd heeft. Ik vind het belangrijk dat we als familie tijd doorbrengen samen en vooral veel lol hebben.''