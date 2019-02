Karin Bloemen: Mijn eeuwigheidswaarde? Nul!

,,Nu we weer op tournee zijn, bak ik elke week een appeltaart. Dan heeft de crew één keer per week een lekker toetje. Maar zelf neem ik geen stukje, dat is voorbij.



Ik was er zo klaar mee, met dik zijn. Niet dat ik mezelf niet mooi vond, integendeel. Ik hou van volle vrouwen. Ik vond mezelf prachtig. Het is alleen niet mooi voor je knieën. Niet voor je rug, je nek, je alles.



In juli lag ik op de operatietafel voor twee nieuwe kunstknieën, in augustus begon ik met afvalkuren bij Alizonne in Vlijmen, waar een reeks collega’s van me ook komt. Ik ben nu 25 kilo kwijt en als het hier bij blijft ben ik een gelukkig meisje. Sommige mensen zeggen, heel lief: je moet niet te veel afvallen hè, niet te mager worden. Grappig, want ik ben nu op een gewicht waarbij veel vrouwen zeggen: ik moet nu toch echt even gaan lijnen. Ik heb ook niet de ambitie om nog een Sylvie Meis te worden. Het ging mij echt puur en alleen om de medische kant. Die knieën, die ’s nachts na een optreden op weg naar huis telkens op slot schoten. Als Marnix (echtgenoot van Bloemen, muzikant en regisseur, red.) en ik een boswandeling maakten, zei ik bij elke stap au.



Twee nieuwe knieën tegelijk, dat doen ze zelden tot nooit. Maar ik wilde niet revalideren met één nieuwe knie en een versleten exemplaar. En dan een jaar later weer onder het mes. Op mijn eigen verantwoordelijkheid hebben ze me twee nieuwe knieën in één keer gegeven, daar vertel ik in Souvenirs ook over. En over afvallen.



Ik zie het publiek vol verbazing kijken, als ik mijn grote jurk uitdoe: what the fuck, wat is ze slank. ‘Ze is in het zuur gevallen,’ twitterde iemand toen ik vorige week bij Jinek zat. Dat vond ik geestig, maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook niet doen alsof ik nu maatje 36 heb.



In Vlijmen helpen ze me met afvallen en voorkomen dat ik ga jojo’en. Je krijgt geen suikers, koolhydraten, vlees, vis, zuivel en fruit meer binnen. Wel: zakjes met hoogwaardig voedsel, op basis van proteïne. Van het ene zakje bak je een pannekoekje, uit een ander zakje haal je brood of pasta. Dat combineer je met elke dag ’s middags een salade en bij het avondeten groenten. In de eerste week ging er al vier kilo af.