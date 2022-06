Karskens vraagt NPO uitstel voor uitleg na dreiging met sanctie

De NPO wil een sanctie opleggen aan omroep Ongehoord Nederland omdat ON volgens de ombudsman de journalistieke code van de NPO heeft geschonden. De omroep van Karskens zou gasten zonder weerwoord ongefundeerde uitspraken laten doen en op deze manier dus nepnieuws verspreiden. Dit is in strijd met de afspraken die NPO met de omroepen heeft gemaakt. Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.

Karskens reageerde in de media overigens wel al op het voornemen. Hij noemde de mogelijke sanctie ‘een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland’. ,,Wij bestrijden de conclusies uit het rapport van de NPO-ombudsman nadrukkelijk. Wij betreuren dat nog voordat ons om een weerwoord is gevraagd de Raad van Bestuur al tot zo’n draconische maatregel wil overgaan”, schrijft Karskens. Het ‘kortwieken’ van de omroep maakt het verkondigen van de visie van ON ‘zo goed als onmogelijk en riekt daarom naar onversneden censuur’, aldus de omroepbaas.

Journalistieke code

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) meldde in een reactie de financiële sanctie zeker niet als een aanval op de persvrijheid te zien. ,,Ik zie geen aanleiding dat de persvrijheid hierdoor in het geding is. De omroep kan doorgaan met uitzenden”, zegt voorzitter Thomas Bruning. ,,Ongehoord Nederland heeft de journalistieke code van de NPO onderschreven en de ombudsman heeft geconstateerd dat die code niet wordt nageleefd.”

In het programma Ongehoord Nieuws werd na de publicatie van het rapport van de ombudsman en na het bekendmaken van de voorgenomen sanctie niets aangepast in de manier van vragen stellen. De twee presentatoren maakten wel grapjes over het rapport en de kritiek van de ombudsman.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) liet weten zich ‘niet te gaan bemoeien’ met de zaak-Ongehoord Nederland. De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status op voorwaarde dat de omroep ‘dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek’ deelde als andere omroepen binnen de NPO. Het ministerie heeft de omroep echter nooit gemonitord om te kijken of ON zich aan de regels hield.

