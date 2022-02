Kasper van Kooten: ‘Droom van gevierd artiest met monsterhits zijn moest ik loslaten’

Interview Joop van den Ende was het jongetje dat niet kon leren: 'Nu noemen ze dat zware dyslexie’

Joop van den Ende heeft alle begrip voor zijn voormalige zakenpartner John de Mol in de zaak rond het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland. ,,Hem goed kennende heeft John oprecht niet geweten wat er is gebeurd,’' zegt Van den Ende in een interview met Mezza ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, komende woensdag.

