Kasteelheer Martien en zijn coronastress goed voor 1,4 miljoen kijkers

Voor de perikelen van kasteelheer Martien Meiland en zijn familie schakelden gisteravond iets meer dan 1,4 miljoen mensen in op SBS 6. Dat waren er een kleine miljoen minder dan vorige week, maar de realityserie was toch weer goed voor de tweede plaats in de lijst van best bekeken programma’s.



Vorige week sloot de serie af met een prangende vraag: zijn er mensen besmet met het corona in het chateau? Een van de gasten kampte met klachten die gelinkt werden aan het virus. De stress in het Franse kasteel was echter niet gegrond: uit de test bleek gisteren dat de Meilandjes zich geen zorgen hoeven te maken dat het virus bij hen is beland.



Het NOS Journaal van 20 uur was gisteren, net als vorige week, het best bekeken programma. Hier keken ruim 2,1 miljoen mensen naar. Het nieuwsbulletin van 18 uur op NPO 1 werd door iets meer dan 1,2 miljoen mensen bekeken en sloot daarmee de top drie af. Het Familiediner viel net buiten de top drie met 1.237.000 nieuwsgierigen.