Kate beeldschoon paar uur na bevalling: hoe kan dat?

Kate (Catherine Middleton) straalde voor de deuren van het St. Mary's Hospital in Londen, het ziekenhuis waar ook prins George en prinses Charlotte werden geboren, met haar paar uur oude baby op haar arm en haar trotse echtgenoot naast zich. De rode jurk die de brunette droeg, werd niet snel uit haar garderobekast gegrist. Over de 'geboorte outfit' van een vrouwelijk lid van het Britse Koninklijk Huis wordt elke keer weer goed nagedacht, want de foto's gaan de hele wereld over. Er komt een kleurenkaart aan te pas om een kleur te kiezen die bij de huid past.



In het geval van Kate is bekend dat ze graag een ode brengt aan Williams moeder, wijlen prinses Diana. Ook vandaag was het raak, want voor de geboorte van haar tweede zoon prins Harry in 1984 koos Diana voor een rode creatie. Wie de foto's naast elkaar zet, ziet dat prins Charles, Diana en de kleine Harry precies op dezelfde manier voor de ziekenhuispoort werden opgesteld.