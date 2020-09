Katja deelt zoet kiekje van slapende Coco en Kim showt haar kinderkamer

video ‘Bloot gezicht is als seks’: Dua Lipa maakt hilarische parodie met coronare­gels

18 september De populaire zangeres Dua Lipa (25) heeft samen met talkshowhost James Corden twee van haar hits bewerkt om fans met een knipoog nieuwe regels te leren voor daten in coronatijd. Een mondkapje is volgens het duo niet alleen verantwoord, maar ook een zegen voor je seksleven. ,,De onthulling van iemands gezicht is de nieuwe third base’’, zingt Dua, verwijzend naar de bekende honkbalmetafoor.