Katja en Freek trouwen snel én in Nederland

Niet een zonnig oord over de grens, maar ‘gewoon’ ergens hier: Katja Schuurman (44) en haar lief Freek van Noortwijk (30) trouwen volgende week zaterdag op een nog geheime plaats in Nederland.

Op 22 juni 2019 is het precies drie jaar geleden dat naar buiten kwam dat de chef-kok op zijn knieën was gegaan voor de actrice/presentatrice. Het stel hakte vorig jaar zomer de knoop door over de datum en de locatie, maar er lijkt tóch wat veranderd te zijn. In plaats van ‘in een zonning land in het voorjaar’ valt de trouwdatum nu net in de zomer en kiest het koppel tóch voor een locatie in Nederland, laat haar manager weten aan deze site.

Pottenkijkers zijn niet gewenst op het festijn: voor fotografen zullen Katja en Freek wel een fotomoment houden. Waarschijnlijk verrast Katja haar aanstaande echtgenoot niet met haar jurk, want in Say Yes to the Dress koos ze met hulp van stylist Fred van Leer al een japon met een ravijndiep decolleté. Een paar maanden geleden vroeg ze haar fans op Instagram om hulp hoe ze zo snel mogelijk weer fit kon worden ‘want er is een bepaalde jurk waar ik in wil’. Haar vrijgezellenfeest heeft ze inmiddels achter de rug, liet ze een paar weken geleden weten.

Onderonsje

De ex-soapie en Freek leerden elkaar in de lente van 2015 kennen in zijn nieuwe restaurant Guts & Glory, dat eerder dat jaar de deuren opende aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. De vonk sloeg nogal hevig over: binnen een kwartier hadden de twee al een intiem onderonsje op het toilet van het restaurant.

Schuurman - van 2006 tot 2015 getrouwd met acteur Thijs Römer, met wie ze dochter Sammie (9) kreeg - liet na haar echtscheiding weten best nog eens te willen trouwen. In de Linda van oktober 2015: ,,Jazeker, ik wil nog wel een keer. Al is het wel wat snel om daarover na te denken. De scheidingspapieren zijn nét getekend. Maar ik geloof nog in het huwelijk. Ik ben elf jaar samen geweest met Thijs, waarvan ik de eerste 8 jaar nooit had willen missen.’’