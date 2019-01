Katja Herbers speelt hoofdrol in absurdistische horrorfilm

Herbers bouwde de afgelopen jaren aan haar carrière in Hollywood. Zo was zij naast grote sterren te zien in Amerikaanse hitseries als Westworld, Manhattan en The Americans. Zij was voor het laatst in een Nederlandse film te zien in 2017, in de romantische komedie Weg van jou.



Herbers speelt in De Kuthoer columniste en schrijver Femke, die elke dag wordt overspoeld met (anonieme) nare berichten en doodsverwensingen op sociale media. Op een dag is ze er helemaal klaar mee en ontvlamt de woede in haar. Femke besluit wraak te nemen op haar 'reaguurders'.



De Kuthoer is geschreven door Daan Windhorst (Missie Aarde, De Fractie) en wordt geregisseerd door Ivo van Aart (Spangas). De telefilm is in het voorjaar van 2020 te zien bij BNNVARA.