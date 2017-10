Katja na ervaring met Weinstein: Beschuldigingen verbazen me niks

Katja Schuurman benadrukt dat haar ervaring met Weinstein op Sundance Film Festival niets met seksueel misbruik te maken heeft. Toch geeft haar verhaal een inkijkje op de manier waarop de gewraakte 65-jarige Oscarwinnaar met vrouwen omging.



Op het festival ontmoette Katja Schuurman in 2007 filmproducent Harvey Weinstein. Het was bij de première van de film Interview met Sienna Miller. ,,In mijn geval was er geen sprake van sexual harassment, maar dat kwam meer omdat ik niet mee ging. Ik was daar met Sienna Miller en hij was natuurlijk weer erg met haar bezig.”



Katja was daar met schrijver Theodor Holman en producent Gijs van de Westelaken. Weinstein stelde haar voor om met Sienna en hem mee te gaan. ,,Toen zei ik: ‘leuk, gezellig, maar dan moet ik wel even mijn vrienden meenemen', want ik ga natuurlijk niet zonder Theodor en Gijs.”



De sfeer sloeg toen helemaal om. ,,Hij werd opeens heel agressief. Hij had een houding van luister je niet naar mij? Alle meisjes gaan altijd mee als ik iets vraag.” Katja besloot om dan maar niet mee te gaan. ,,Ze zijn zonder mij weggaan en daar heb ik geen spijt van. Als ik daar achteraf op terugkijk: de arrogantie droop ervan af. Als ik zeg dat we gaan, dan gaan we. Dus toen ik dit hoorde verbaasde mij dit niks.”



Weinstein ligt op dit moment zwaar onder vuur. Tientallen vrouwen hebben gemeld dat ze slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie van de filmmaker. Onder hen bevinden zich onder meer Angelina Jolie en Gwyneth Paltrow. Weinstein is met onmiddellijke ingang ontslagen als directeur van The Weinstein Company, ook zijn vrouw is bij hem weggegaan.