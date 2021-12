Katja Schuurman over breuk met Freek van Noortwijk: ‘Afscheid, ik ben er niet zo goed in’

Katja en Freek lieten twee weken geleden weten met ‘onbeschrijfelijk veel pijn in hun harten’ uit elkaar te gaan . Ze hadden ‘enorm hun best gedaan om hun huwelijk te laten werken’, maar verschilden te veel van elkaar om samen te kunnen blijven. ‘We hebben fantastische dingen met elkaar meegemaakt en elkaar zeer lief gehad’, schreef Katja. Met als allermooiste de geboorte van onze betoverende, ontroerende, humoristische, slimme, prachtige Coco Loulou, die anders niet geboren was’, schrijft de presentatrice, verwijzend naar hun dochter. Uit haar eerdere relatie met acteur Thijs Römer had ze al dochter Sammie.

‘Loslaten, onthechten, afscheid, ik ben er niet zo goed in’, schrijft ze nu in haar update. Maar ik voel mezelf weer dichterbij. In innige omstrengeling met mijn twee grootste liefdes, Sammie en Coco Loulou.’ Katja is dankbaar voor iedereen die er de afgelopen tijd voor haar was en kijkt met een tevreden blik naar de toekomst. ‘Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven! And what a life it is…’