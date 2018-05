Katja Schuurman stopt met Memories en stapt over naar RTL

Schuurman laat in een reactie weten de perfecte combinatie te hebben gevonden. ,,Alle mogelijkheden die de verschillende RTL-kanalen mij bieden, is precies waar ik naar op zoek was. De afgelopen jaren heb ik bij KRO-NRCV mooie programma’s gemaakt. Nu is het tijd voor een volgende stap.''

Met Schuurman wordt volgens RTL een 'energieke en creatieve duizendpoot' in huis gehaald. CEO Sven Sauvé: ,,Begin jaren ’90 begonnen als actrice bij RTL 4, verwelkomen we haar weer met open armen. Katja heeft zich veelzijdig ontwikkeld en voelt zich als een vis in het water op zowel filmset, studiovloer en op locatie als achter de schermen. Ik ben blij dat ze de RTL-familie komt verrijken met haar ondernemerschap, nieuwsgierigheid en kracht om mensen met elkaar te verbinden.''