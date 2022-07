Katja Schuurman toont het eerst foto met haar nieuwe vriend: 'Ja, met m’n liefje!’

Konings­paar: Met leedwezen overlijden oud-pre­mier Abe vernomen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben ‘met leedwezen‘ vernomen dat Japanse oud-premier Shinzo Abe door een aanslag is overleden. Dat meldt het koninklijk huis vrijdag in een verklaring. De 67-jarige Abe overleed vrijdag na een schietpartij in de westelijke stad Nara.

8 juli