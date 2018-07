Kattenmens Taylor Swift speelt rol in filmversie Cats

Het wordt volgens Variety de grootste filmrol uit haar carrière. Naast de 28-jarige zangeres zullen ook actrice/zangeres Jennifer Hudson, komiek en talkshowpresentator James Corden en de Britse acteur Ian McKellen in de film meespelen.



Cats, geschreven door componist Andrew Lloyd Webber, is gebaseerd op een dichtbundel van T.S. Eliot. De uiterst succesvolle musical werd in 1981 voor het eerst in Londen opgevoerd en werd daarna over de hele wereld vertoond.



Swift maakte haar filmacteerdebuut in de 2010 romantische komedie Valentine's Day.



De Hollywood Reporter, schrijft dat voor Swift ligt de rol van de rode kat Bombalurina is bedacht. Hudson zou de rol zou van Grizabella spelen en de daarbij behorende beroemde ballade Memories zingen. McKellen speelt de rol van de oude leider Old Deuteronomy.



Regisseur van de film is Tom Hooper, die ook de musicalfilm Les Misérables en Oscarwinnaar The King's Speech maakte.