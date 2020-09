Katy Perry vraagt rechtbank om omgangsverbod stalker

Uit rechtbankdocumenten, die The Blast in handen heeft gekregen, blijkt dat de zangeres de man in kwestie niet kent. ,,Ik heb nog nooit van hem gehoord, hij is een complete vreemde voor mij. Maar hij betreedt de grond waarop ik woon, stalkt me en bedreigt mijn gezin. Daarom wil ik een omgangsverbod,” aldus Katy.



William, de vermeende stalker, zou op 8 september nog over het hek van Katy’s tuin gesprongen zijn. Op dat moment was de zangeres thuis, samen met Orlando en hun baby Daisy. Via sociale media liet ze weten: ,,Hij heeft op Twitter laten weten dat hij Orlando’s nek wil omdraaien. Ik vrees voor mijn leven, voor Orlando’s leven en vooral voor de levens van onze kinderen. Ook vrees ik voor onze familie en vrienden.”



De rechtbank heeft Katy’s stalker een tijdelijk omgangsverbod opgelegd. Op 8 oktober wordt er een definitieve uitspraak gedaan.