Katy Perry zet miljoenenvilla in Beverly Hills te koop

Phil Collins grapt tijdens laatste show Genesis: we moeten een baan zoeken

De band Genesis heeft zaterdagavond voor de allerlaatste keer opgetreden. ,,Het is een heel bijzondere avond”, zei zanger Phil Collins (71) tegen het aanwezige publiek in de O2 Arena in Londen, zo is te zien in filmpjes die fans online hebben gedeeld. ,,Na vanavond moeten we allemaal een echte baan gaan zoeken”, grapte hij.

27 maart