Keanu Reeves maakt docuserie over Formule 1

Spoiler alert B&B-eigenares­se Astrid neemt drastisch besluit over date: ‘Heb ik iets misdaan?’

Een verrassende wending in B&B Vol Liefde gisteren: deelneemster Astrid besloot een van haar mannelijke gasten al na 48 uur naar huis te sturen. De B&B-eigenaresse, die in het Oostenrijkse Sankt Michael im Lungau is neergestreken met haar kinderen, stelde dat ze geen toekomst met hem voor zich zag.

14 juli