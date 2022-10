Kees van der Spek bedolven onder reacties: ‘Meer mensen met twijfels over zoektocht naar ouders’

Van der Spek bracht gisteravond het nieuws dat het tv-programma Spoorloos adoptiekinderen aan verkeerde biologische ouders heeft gekoppeld. KRO-NCRV heeft inmiddels bevestigd dat er twee mismatches zijn geweest en onderzoekt nog twaalf gevallen. In twee andere onderzochte gevallen klopte de match wel.

In zijn RTL5-programma Oplichters aangepakt gaat Van der Spek vanavond onder meer op zoek naar een frauduleuze Colombiaanse fixer die voor Spoorloos Nederlanders aan familieleden koppelde. ,,Eigenlijk had ik me nooit zo gerealiseerd dat adoptiekinderen en hun zoektocht naar hun ouders zo’n enorm ding is. Het toeval wil dat mijn laatste uitzending ook over adoptie gaat, maar dan met een heel andere insteek. Daarin gaat het over kinderen die uit India zijn geadopteerd vanuit een kindertehuis in Mumbai. Daarvandaan zijn 500 adopties gedaan. Kinderen die daar nu aankloppen moeten betalen om in hun dossier te kijken. Dat kindertehuis is een verdienmodel.”

Hoe ben je op de mismatches van Spoorloos gekomen?

,,Via Barbara (Quee), die gisteravond ook in de uitzending zat bij Jinek. Zij begon te twijfelen aan de koppeling met haar moeder door Spoorloos en was een zoekbureautje begonnen. Ze was op meer gevallen gestuit en benaderde me om te helpen. We zijn aan de slag gegaan en toen bleek dat alles te maken had met Edwin Vela. Dat is een fixer die voor Spoorloos, maar ook voor een organisatie als Wereldkinderen, zoektochten doet. Tegen betaling. Dus hij heeft er baat bij een ouder te vinden. Hij vraagt al duizend dollar om te beginnen.”

Is deze man een oplichter of een kluns?

,,Ik denk het eerste, want wij hebben ook gemerkt dat hij jokt. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij advocaat is, wat hij niet is. We hebben Kristian bijgestaan die gisteravond ook bij Jinek zat. Hij was via Vela in contact gekomen met zijn biologische moeder en halfbroer in Colombia. Dat bleek niet te kloppen. Kristian moest geld overmaken aan zijn broer voor een opleiding áán die Vela. Bleek die school niet te bestaan. Dat gaat iets verder dan een kluns. Overigens hebben wij wél de biologische moeder van Kristian gevonden.”

Heb je Edwin Vela ook opgespoord?

,,Dat kun je vanavond zien. Het is in ieder geval een man die niet zegt wie hij daadwerkelijk is. Uiteindelijk is er een confrontatie.”



Wat is in deze zaak het meest opgevallen?

,,Kijk, Spoorloos handelt niet te kwader trouw, dat zijn geen boeven. Ze hebben alleen vertrouwd op de verkeerde fixer. Wel bijzonder is dat Spoorloos pas sinds 2019 standaard dna-testen doet. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Dat kan namelijk eigenlijk al vanaf 2008.”

Wat doe je met de telefoontjes van mensen die nu ook twijfels hebben?

,,Die neem ik zeker serieus, maar eigenlijk vind ik dat Spoorloos zijn eigen rotzooi moet opruimen.”

