Kees van der Spek: ‘Ik heb nog vier nieuwe mismatches van Spoorloos’

Het schandaal rond het tv-programma Spoorloos blijkt nog omvangrijker. De makers kwamen afgelopen maandag in het nauw toen bleek dat journalist Kees van der Spek voor zijn RTL-programma Oplichters aangepakt mismatches had ontdekt.

Ten minste twee adoptiekinderen waren door een frauduleuze fixer die verbonden was aan Spoorloos, niet aan hun biologische moeder gekoppeld.



Van der Spek bracht dat nieuws, in samenwerking met Barbara Quee - een gedupeerde geadopteerde die een zoekbureau is gestart, naar buiten. Desgevraagd laat Van der Spek weten dat er méér dan twee mismatches zijn. ,,Ik heb nog vier mismatches binnengekregen die door Spoorloos zijn veroorzaakt”, stelt de televisiemaker.



Van der Spek ging in de uitzending van dinsdagavond op zoek naar fixer Edwin Vela en zijn ‘baas’ Vicky Diez. Hij sprak met Diez, die beweerde van niets te weten. Na dat gesprek was Diez noch Vela te bereiken, verdwenen hun foto’s van de bedrijfswebsite Colombian Roots en ontbreekt sindsdien elk spoor.

KRO-NCRV stelde dat Vela bij in totaal zestien zaken betrokken is geweest. Daarvan zij twee mismatches en twee (via dna-onderzoek) geslaagde koppelingen. ,,De overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden en indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een dna-test aan.” Of deze vier nieuwe mismatches van Van der Spek bij deze twaalf zaken horen die door de omroep worden onderzocht, is niet duidelijk.

