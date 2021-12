Kees van der Spek wil lievelingslied Peter R. de Vries op 1 in Top 2000: ‘Houd het er niet bij droog’

Dat zei hij gisteravond in Beau , waar BN’ers deze week stemadvies geven voor de liedjeslijst van NPO Radio 2. Voor Van der Spek zelf had A whiter shade of pale uit 1967 nooit heel veel betekenis, het nummer sprak hem vooral aan omdat het is gebaseerd op een compositie van Bach, meer zijn genre.

,,Wat ik zo bijzonder vind, is dat dit nummer door zijn dood een enorme status heeft gekregen, het is echt een statement geworden”, zei Van der Spek. ,,Het is het nummer geworden van: rechtop, niet buigen”, verwees hij naar de lijfspreuk van De Vries (‘on bended knee is no way to be free’). ,,Van een volk dat wóédend is [over zijn dood]. Dat zit er allemaal achter. Als ik het nu hoor, in zijn geheel, dan houd ik het amper droog. Dat komt door die uitvaart. Het staat voor zoiets bijzonders.”