Keiharde tweet John Cleese schiet Vlaams theater in verkeerde keelgat

John Cleese deed op 30 mei dit jaar Hasselt aan met zijn show The Last Time To See Me Before I Die. Gisteren sloot hij zijn Europese tournee van in totaal 35 voorstellingen af, waarna hij besloot een korte, al dan niet gemeende recensie van zijn publiek te twitteren. Cleese blijkt dik tevreden over het publiek in de Nederlandse steden Haarlem, Zwolle en Breda. En over de grens zijn Helsinki, Reykjavik, Bergen, Kopenhagen, Hamburg, Keulen, Zurich, Frankfurt, Wenen en Zagreb zijn grote favorieten. Het publiek in Hasselt echter wordt door de Brit - bij het grote publiek bekend van de tv-series Monty Python's Flying Circus en Fawlty Towers - 'het slechtste publiek ooit' genoemd.