Kelly Clarkson neemt tijdslot Ellen DeGeneres over

Kelly Clarkson neemt het tijdslot van de talkshow van Ellen DeGeneres over. Eerder deze maand maakte de Amerikaanse talkshowpresentatrice bekend na negentien seizoenen te stoppen met The Ellen Show .

Vanaf volgend jaar is daarom The Kelly Clarkson Show iedere middag om 15.00 uur bij NBC te zien. Clarksons programma loopt in ieder geval tot en met 2023. Het programma van Clarkson is tegenwoordig vlak voor DeGenerers, om 14.00 uur, te zien. Wat er op haar plek komt, is nog niet bekend.

DeGeneres nam zelf het besluit om te stoppen, vertelde ze in een interview met The Hollywood Reporter. ,,Als je een creatief persoon bent, wil je doorlopend uitgedaagd worden. En dat is niet meer het geval”, zei de presentatrice. DeGeneres bekende eerder al te worstelen met de druk van het maken van 180 afleveringen per jaar.

In 2018 tekende zij nog een contract voor drie jaar. Als dit contract afloopt, stopt de comédienne met haar show. In de zomer van 2020 klapte een aantal (oud-)werknemers uit de school over de ongezonde sfeer op de werkvloer bij het programma. Er zou sprake zijn van seksuele intimidatie, racisme en seksisme. Hier bood Ellen in september publiekelijk haar excuses voor aan.

