Kelly Clarkson opnieuw in de prijzen bij Daytime Emmy Awards

Clarkson versloeg onder meer actrice Drew Barrymore, die ook in beide categorieën kans maakte met The Drew Barrymore Show . De 40-jarige Clarkson heeft in de drie jaar dat ze haar talkshow presenteert al vijf keer een Daytime Emmy Award gewonnen. Dat zijn er meer dan het aantal Grammy’s dat ze in haar carrière heeft gewonnen, namelijk drie.

Andere noemenswaardige winnaars waren John McCook (beste acteur) voor zijn rol in The Bold and the Beautiful, en Mishael Morgan (beste actrice). Laatstgenoemde schreef geschiedenis bij de 49e uitreiking van de Daytime Emmy Awards. Morgan won als eerste zwarte actrice de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie voor haar rol als Amanda Sinclair in The Young and the Restless. ,,Ik ben geboren op een klein eiland in de Cariben, en nu sta ik op een internationaal podium en word ik geëerd omdat ik de beste ben in wat ik doe, ongeacht mijn huidskleur”, sprak de 35-jarige actrice.