Kelly Osbourne in therapie voor verslaving

De 33-jarige Kelly kampt al jaren met een alcohol- en drugsverslaving en meldde zich op zeventienjarige leeftijd al aan voor therapie om met een depressie om te gaan. ,,Ik geloof dat iedereen therapie zou moeten hebben. Er is nog steeds een enorm stigma, vooral in dit land. Je traint om je lichaam goed te houden en je gaat in therapie om je geest goed te houden. Je geest, lichaam en ziel zijn het volledige pakket. Ik probeer eens in de week te gaan."

In 2013 bekende ze al drugsproblemen te hebben en gaf ze toe dat ze eens zo in de problemen zat dat ze tijd in een isoleercel moest doorbrengen. Daarover zegt de Britse: ,,Ik ben zeven keer naar een rehabilitatiecentrum geweest en naar twee psychiatrische inrichtingen. Mijn moeder liet me zelfs in een isoleercel stoppen om me bang te maken, maar als een snotneus zat ik de tijd gewoon uit tot ze zei: 'nou, dat gaat niet werken.'"