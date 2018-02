Kendall Jenner gaat naakt, maar haar tenen trekken de meeste aandacht

De bekende fotografe Sasha Samsonova heeft het zusje van Kim Kardashian sensueel op de gevoelige plaat vastgelegd. De twee hadden niet kunnen bevroeden dat het daarna op sociale media vooral ging over de tenen van het model. Kendall Jenner is vooral bekend van het programma Keeping Up with the Kardashians. Tegenwoordig is ze ook een veelgevraagd model.



Of er geklungeld is met Photoshop of dat de tenen 'gewoon' in een heel rare stand staan, is niet bekend. Wel is duidelijk dat men op sociale media raad wist met de voeten.



,,Kendall Jenner heeft vingers als tenen", is een van de tweets. Een ander luidt: ,,Ik dacht dat ik lesbisch was, vanwege jou. Totdat ik je tenen zag." Het gaat nog even door: ,,Bro, Kendall Jenners tenen zijn zoo lang." Deze volger ziet de schoonheid van Jenner wel, maar toch valt ook haar wat op: ,,De nieuwe foto's van Kendall Jenner zijn adembenemend, maar ik kan niet stoppen met staren naar haar tenen die ongeveer 3 centimeter lang zijn???"



Jenner krijgt gelukkig ook bijval van haar volgers. ,,Maak je niet druk om alle haters... Ik heb ook gekke tenen."