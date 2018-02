BLØF grote winnaar bij de 100% NL Awards

Guus Meeuwis won een award in de categorie Beste zanger. Marco Borsato nam voor zijn plaat Thuis de award in ontvangst voor Beste album. Borsato is in de negen jaar van het bestaan van de publieksprijzen recordhouder. Hij verzamelde er in de afgelopen jaren al acht in totaal.



Kensington sleepte de 100% NL Award voor beste band in de wacht. Het is voor het derde jaar op een rij dat Kensington deze publieksprijs wint. De Toppers wonnen in de categorie Beste Live Act voor hun concerten in de Amsterdam ArenA.



Kensington stond in november vijf keer in de Ziggo Dome. Komende zomer staat de Amsterdam ArenA op het programma. Kensington hoopt in het najaar een vijfde album af te leveren, de opvolger van Control.