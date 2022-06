Kersverse vader René van Meurs: ‘Eerste keer direct raak, daar ben ik Expeditie eeuwig dankbaar voor’

René van Meurs zweeft op een roze wolk het kantoor van zijn impresariaat binnen. Half maart werd zoontje Jesse geboren (‘Heerlijk ventje, maar hij heeft ook de hele dag een tiet in zijn bek, dus waar moet hij over klagen?’) en in tegenstelling tot veel collega’s heeft hij postcorona geen last van lege zalen. Zijn vijfde programma 2636 is, anders dan voorganger Hunkert, dat over liefdesverdriet ging, vrolijk van toon.