Kersverse Voice-coach Jan Smit gaat op zoek naar kandidaten met authenticiteit

Smit kondigde vorig jaar november aan zijn agenda compleet leeg te gooien omdat hij gezondheidsklachten had. Achteraf worstelde hij sinds de zomer al met een burn-out. Het werd voor Jan meer dan ooit duidelijk dat hij rust nodig had. Die vond hij bij zijn vrouw Liza en hun kinderen. Het waren de kinderstemmetjes van Fem, Emma en Senn die de doorslag gaven ‘ja’ te zeggen tegen de grootste talentenjacht van Nederland.



En dat avontuur gaat over twee weken van start. Smit is van plan om blanco in het programma te stappen. Hij gaat op zoek naar kandidaten met authenticiteit en doet uit de doeken voor de eerste keer een beetje zenuwachtig te zijn. ,,Dan zit je toch naast drie door de wol geverfde coaches, ik vind het een enorme eer dat ik dit met hen mag doen.”



In een eerder interview met deze site liet Smit weten niet koste wat kost te willen winnen. ,,Ik hoop dat er winst is te behalen voor de talenten. Zij moeten kunnen zeggen: ‘Ik heb misschien niet gewonnen, maar hier heb ik iets aan gehad.’ Dat is mijn taak. The Voice is een springplank naar beter, niet per se naar eeuwige roem.’’