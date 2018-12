Ketnet-prinsessen reageren verslagen op overlijden Désirée Viola

Haar collega-prinsessen tonen hun verdriet op sociale media. Sylvia Boone, die prinses Madeliefje vertolkt, schrijft: ,,Prachtig mens! Voor altijd in mijn hart.” Tanja De Raad, die sinds 2015 de rol van prinses Linde op zich neemt, plaatste eveneens een eerbetoon online. ,,Rust zacht, lieve prinses Désirée.”

Haar voorgangster Jolijn Henneman plaatste een foto van het Prinsessia-kasteel online met de emoticon van een hartje.

Prachtig mens! Voor altijd in mijn hart ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@sylviaboone91) op 8 Dec 2018 om 2:21 PST

,,Ik ben kapot van het nieuws, wat ga ik je toch missen. Dankbaar voor alle prachtige momenten die we samen hebben beleefd en samen prinsesjes voor altijd! Mijn gedachten zijn bij je familie”, schrijft Helle Vanderheyden, die in de reeks prinses Iris vertolkt.

,,Hopelijk vind je je rust daarboven. We kijken omhoog naar jou. Bedankt dat je mijn lieve vriendin was”, schrijft Fauve Geerling, bij het jonge publiek beter bekend als prinses Violet.

Onze ster

De vader van Viola reageerde gisteren op het nieuws via. Patrick Breugelmans, één van de oprichters van Pukkelpop, dankt daarin iedereen voor de steunbetuigingen. ,,Gisteren is het leven zoals wij dat kennen gestopt. Désirée was het licht, onze zon, onze ster, onze prinses … een dochter uit de duizend. Er zijn geen woorden voor dit verdriet, enkel tranen. We willen iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor jouw steun, voor je troost, voor alle blijken van medeleven. Iedereen vraagt waar ze ons mee kunnen helpen, het antwoord is eenvoudig. Hou van haar zoals ze was, denk aan haar zoals ze was, maak een gouden randje rond jouw herinneringen. Slaap zacht, prinsesje van ons hart. Papa.’’

Veel andere collega’s van de actrice schrijven hun emoties van zich af. Thuis-acteur Michiel De Meyer betuigde op sociale media zijn medeleven. Hij speelde aan de zijde van Desirée in de kinderreeks Biba & Loeba. ,,Slaapzacht, lieve Biba...”, schrijft hij.

De Vlaamse artiest Miguel Wiels is eveneens in rouw. ,,Een zonnetje verdwijnt uit ons leven. Alleen maar mooie herinneringen aan jou, lieve Desirée. Rust zacht.” Studio 100-collega Tinne Oltmans reageerde enkel met de tekst ‘geen woorden’, gevolgd door een emoticon van een gebroken hart.

Dag lief zonnetje. Hopelijk vind je je rust daarboven. Wij kijken omhoog naar jou. Bedankt dat je mijn lieve vriendin was. Een foto die is geplaatst door null (@fauveceleste) op 8 Dec 2018 om 10:05 PST

Hard geknuffeld

Ketnet-acteur Thijs Antonneau, die samen met Viola in de Thuis-spin-off Secrets te zien was, reageerde verslagen op sociale media. ,,Ik had nog nooit iemand verloren in mijn leven”, schrijft hij op Instagram. ,,Ik ben hier kapot van. Ik wou dat ik je de laatste keer dat ik je zag extra hard had geknuffeld. Ik mis je. Voor altijd heb jij een plaatsje in mijn hart.”

,,Ze had een gouden hart. Mooi vanbuiten, nóg mooier vanbinnen”, schrijft tv-gezicht Nora Gharib. ,,Je hebt veel harten geraakt en misschien zonder het te beseffen velen geïnspireerd. Alles kent een einde maar herinneringen zijn voor eeuwig.’’