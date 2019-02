Ketnet-ster Arne (18) sterft na elektrocutie bij spoor

Vonk Daniel Radcliffe en vriendin sloeg over tijdens intieme scène

17:03 Het komt niet vaak voor dat mensen bij een eerste ontmoeting direct het bed induiken. Bij Daniel Radcliffe en zijn vriendin Erin Darke was daar wél sprake van, namelijk op de filmset van Kill Your Darlings. Een nogal opmerkelijke ontmoeting. ,,Dit is een geweldig verhaal om later aan onze kinderen te vertellen”, aldus de acteur.