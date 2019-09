Keuzestress voor de kijkers: alle knallers komen tegelijk dit weekend

DE ADVERTEERDER

,,Het wordt heel spannend dit weekend’’, stelt Maiko Valentijn van MediaCom, een van de grootste bedrijven in Nederland die zendtijd inkopen voor adverteerders. ,,Ik ben heel benieuwd of Linda de Mol haar kijkers meeneemt (van haar vorige zender RTL 4, red.), maar dat geldt vooral voor Miljoenenjacht. Ik Hou van Holland staat als een huis, een absolute kwaliteitsimpuls voor SBS 6. Op die zaterdag vermoed ik dat Beste Zangers het lastig krijgt. Dancing with the Stars is weer terug, een bekend format en met Bibian Mentel heeft het programma een bijzonder verhaal. Ik denk dat de kijker op zaterdag meer keuzestress heeft dan op zondag. Daar kunnen Miljoenenjacht en Expeditie Robinson beter tegenover elkaar staan, al denk ik dat de kijker SBS 6 echt nog moet vinden. Dat is als zender gewoon minder ver dan RTL en de NPO. SBS 6 moet echt een slag maken.”



,,Het wordt keuzestress dit weekend, maar het is ook jammer en verwarrend. De adverteerders zijn er niet bij geholpen als programma’s van links naar rechts gaan. Dat de zenders elkaar vliegen aan het afvangen zijn. Je zou veel liever hebben dat er meer geïnvesteerd wordt in nieuwe producten. Overigens kan dat zaterdag ook een uitkomst zijn: dat de kijkers verdeeld zijn en de drie programma’s op 800.000 blijven steken.’’