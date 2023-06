Kevin Costner vraagt rechter ex uit huis te zetten na scheiding

peiling 59 procent van AD-bezoekers wil terugkeer Matthijs op tv: ‘Je moet fouten maken om te leren’

Kan Matthijs van Nieuwkerk terugkeren op tv? In de tv-wereld wordt er nog over getwijfeld, maar de meerderheid van onze lezers is er wel uit: het is tijd voor een comeback. In dit artikel hebben we aantal reacties van onze lezers verzameld. ‘Hij is compleet afgebrand omdat hij werknemers schoffeerde, maar hij was zelf net zo goed slachtoffer, omdat niemand van zijn leidinggevenden hem tegengas gaf.’