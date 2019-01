Kevin Spacey moet zich verantwoorden voor seksueel misbruik 18-jarige jongen in bar

De rechter in Nantucket heeft bepaald dat Spacey aanwezig moet zijn bij een tegen hem aangespannen rechtszaak. De acteur wilde eerst niet bij de behandeling van de zaak aanwezig zijn, maar zal nu toch echt voor moeten komen. Het is niet bekend waarom de rechter het verzoek van Spacey niet wilde honoreren. Het team van advocaten dat door de gevallen acteur is ingehuurd, vroeg of Spacey de zaak mocht laten schieten omdat hij niet in de buurt woonde en omdat zijn aanwezigheid de negatieve publiciteit die er al was alleen maar zou versterken.



Van het voorval dook een Snapchat-video op die de 18-jarige jongen die door Spacey onzedelijk werd betast zelf maakte ten tijde van hun samenzijn in de bar. Spacey zou de voorkant van zijn broek hebben aangeraakt. De jongen stuurde dit filmpje naar zijn vriendin, om zo aan te tonen wat hem was overkomen. Dit staat in het onderzoeksrapport van de Massachusetts State Police, meldt Page Six.