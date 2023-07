Kevin Spacey ontkent seksueel wangedrag op feestje Judi Dench: ‘Ik zou haar nooit beschamen’

Flemming naar AFAS Live: ‘Wil muzikaal iets heel vets neerzetten’

Flemming staat op 18 november voor het eerst in AFAS Live met een eigen concert. De 27-jarige zanger is er trots op dat hij anderhalf jaar na zijn vliegende start in de Nederlandse muziekindustrie zijn grootste show tot nu toe mag aankondigen. ,,Ik wil vooral muzikaal iets heel vets neerzetten”, vertelt hij in gesprek met het ANP.