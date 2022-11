Kevin Spacey scoort stemrol in Britse thriller

In oktober won Spacey de eerste slag in de aantijgingen tegen hem over seksueel misbruik. Een man die beweerde als 14-jarige door Spacey te zijn belaagd, kreeg geen gelijk van de jury tijdens een proces in New York. Half november kwam naar buiten dat de acteur door de Britse Crown Prosecution Service (CPS) voor nog eens zeven zedendelicten is aangeklaagd. De CPS, de belangrijkste openbare instantie voor strafrechtelijke vervolging in Engeland en Wales, heeft Spacey aangeklaagd voor drie gevallen van onfatsoenlijk gedrag en drie gevallen van aanranding. De instantie heeft ook een aanklacht ingediend voor het aanzetten tot seksuele activiteit zonder wederzijdse instemming.