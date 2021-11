Khalid en Sophie eindigen seizoen met ‘urgente’ compilatie na nieuws over terugkeer

De makers van het programma Khalid & Sophie hebben het eerste seizoen gisteravond afgesloten met een knipoog. Aan het einde van de aflevering zat een compilatie met fragmenten van gasten die variaties op het woord ‘urgent’ gebruikten. Het is een verwijzing naar de ophef eerder dit jaar, toen hun voorgangers Renze Klamer en Fidan Ekiz moesten stoppen omdat hun show De vooravond niet urgent genoeg was bevonden.

In de korte compilatie, gezien door 632.000 kijkers, kwamen onder anderen Sonja Barend, Roxane van Iperen en Lale Gül voorbij. De vooravond werd eerder dit jaar na twee seizoenen van de buis gehaald, tot verbijstering van Klamer en Ekiz, die op een derde reeks rekenden. Omroep BNNVara vond dat de show urgentie miste en besloot een nieuwe weg in te slaan met Sophie Hilbrand en Khalid Kasem.

Die laatste was actief als advocaat, had geen enkele presentatie-ervaring en was bij het grote publiek vrij onbekend. Desalniettemin was hij voor BNNVara kort na het stoppen van De wereld draait door al topfavoriet om Matthijs van Nieuwkerk op te volgen op de belangrijkste vooravond van NPO 1. Proefopnames met hem vielen in de smaak, maar de plannen gingen de prullenbak in.

Volledig scherm Renze Klamer en Fidan Ekiz in De vooravond. © ANP

Volgens politie en justitie zou Kasem in 2015 namelijk informatie uit een lopend strafonderzoek hebben gelekt aan de organisatie van crimineel Ridouan Taghi. Later bleek dat daarvoor geen bewijs was en dus kreeg hij alsnog de kans. Het nieuwe programma Khalid & Sophie, de ene dag gepresenteerd door Hilbrand en de andere door Kasem, begon met matige kijkcijfers.

Tv-recensent Angela de Jong vond de eerste reeks weinig urgent en Kasem niet het veelbelovende talent dat BNNVara in hem had gezien. ‘De gesprekken zijn zo weinig urgent dat ik me een uur na de uitzending nauwelijks nog een interview kan herinneren, laat staan dat ik ooit een appje naar een bekende heb gestuurd: hé, dit moet je echt terugkijken’, schreef ze. ‘En helaas voor alle mensen bij de omroep die ervan overtuigd waren dat ze in Khalid Kasem de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk hadden ontdekt: dat is hij dus niet.’

Toch krijgt het programma een tweede seizoen vanaf maart. In de tussentijd keert M terug.

Beluister hier onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: