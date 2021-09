Khloe Kardashian ontkent geruchten over ban Met Gala

Khloe Kardashian claimt dat er niets waar is van geruchten over een verbanning van het Met Gala. De realityster zou volgens Amerikaanse entertainmentmedia nooit uitgenodigd worden voor het jaarlijkse benefietgala voor het Metropolitan Museum of Art in New York. ‘Daar is niets van waar’, twittert de zus van Kim Kardashian.