Kijkcijferflop 6 Inside na één seizoen van de buis

Op korte termijn wordt bekendgemaakt welk programma gedurende de zomer op dat tijdstip komt te staan. In het najaar introduceert de zender een nieuwe vooravond. Het is nog niet duidelijk wat de invulling daarvan gaat worden.



Marco Louwerens, Directeur Televisie van Talpa Network: ,,6 Inside heeft de tijd gekregen om zich te ontwikkelen maar de kijker heeft het programma helaas niet omarmd, de enorme inzet van de betrokken collega’s ten spijt. Ik ben al deze collega’s dankbaar voor hun bevlogenheid en professionaliteit, iets waar we tot en met de laatste uitzending op kunnen bouwen. Achteraf gezien hebben we het programma in ons enthousiasme misschien te snel op de buis willen brengen. Op 1 juli komt er een tijdelijk programma op de plek van 6 Inside. Voor het najaar werken we aan een vooravond die hopelijk beter aansluit bij de behoeften en wensen van onze kijker.”



Het actualiteitenprogramma van Verlinde loopt al langere tijd niet lekker. De presentator repte daar eerder echter met geen woord over. In februari kwam hij uiteindelijk toch met een verklaring: ,,Natuurlijk zijn dit soort cijfers vervelend, maar we lopen absoluut niet verslagen door het pand. Sterker, de sfeer wordt steeds beter. We gaan er elke dag met frisse moed tegenaan.”



Mediakenners spraken zich ook uit over het noodlijdende 6 Inside. ,,Dit is een kostbare productie, met kostbare presentatoren. Je ziet dat Nederland geen behoefte heeft aan 6 Inside. Dat zal echt niet ineens veranderen”, aldus Maiko Valentijn in een eerder interview met deze site.