Kijkcijferhit De Verraders verkocht aan Amerika en Engeland

Collega's gekwetst door memoires talkshow­host Katie Couric

3 oktober Nog voor de memoires van Katie Couric (64) goed en wel zijn uitgekomen, ligt het werk al onder vuur. In het boek laat de Amerikaanse presentatrice zich vernietigend uit over oud-collega’s en andere sterren en dat wordt haar niet in dank afgenomen. In de New York Post noemen betrokkenen de bundel onder meer een ‘schreeuw om aandacht’.