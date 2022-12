Kijkcijferhit Het verhaal van Nederland krijgt Vlaamse versie met Tom Waes

Waes, bekend van het reisprogramma Reizen Waes en de serie Undercover, gaat op verkenningstocht in het Vlaamse verleden en komt oog in oog te staan met Galliërs, Romeinen, rebellen en revolutionairen. Met zogeheten historische re-enactments, toelichting van experts en indrukwekkende animaties moet het programma een ‘toegankelijke en meeslepende reeks over de Vlaamse geschiedenis’ worden, van 38.000 jaar geleden tot nu.

In Nederland was Het verhaal van... eerder dit jaar op NPO 1 een kijkcijfersucces met gemiddeld zo'n 1,7 miljoen belangstellenden per aflevering. Daan Schuurmans nam de kijker toen mee langs Friezen en Franken en Geuzen en Papen. De Nederlandse serie krijgt een vervolg, zo werd in augustus duidelijk.

Ook aandacht voor de Nederlandse geschiedenis

Waes is blij dat hij een Vlaamse versie van het programma mag maken, waarin ook aandacht zal zijn voor de Nederlandse geschiedenis. ,,De geschiedenis van Vlaanderen is deels ook die van Nederland, dat vergeten ze soms boven de Moerdijk. Ik ben benieuwd hoeveel ze daar over de Vlaamse geschiedenis weten. Ik heb zelf ongelooflijk veel bijgeleerd tijdens het maken van deze reeks.”

In Het verhaal van Vlaanderen wordt er onder meer stilgestaan bij de Tachtigjarige Oorlog, het langdurige conflict dat de Nederlanden uit elkaar scheurt. Een andere aflevering richt de lens op de opstand tegen koning Willem I. Een oproer die uiteindelijk zal resulteren in de onafhankelijkheid van België. Daarnaast werden in de Bourgondische periode de Lage Landen voor het eerst verenigd. Het zijn stuk voor stuk belangrijke momenten in de gedeelde geschiedenis van Vlaanderen en Nederland, meldt de VRT in een persbericht. ‘In tegenstelling tot Het verhaal van Nederland focust Het verhaal van Vlaanderen wel op deze gebeurtenissen die voor zowel Vlamingen als Nederlanders grote gevolgen hadden.’

De reeks wordt vanaf 1 januari uitgezonden op het Vlaamse publieke net Eén.

