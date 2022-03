Kijkcijfers Margriet van der Linden in de lift, M al bijna week tussen best bekeken talkshows

De positie van Margriet van der Linden is al lange tijd onderwerp van gesprek in de mediawereld. De afgelopen maanden stonden de kijkcijfers onder druk. Tijdens grote mediarellen - bijvoorbeeld rond The Voice of Holland - bleef de talkshow maar net in de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek en schommelde de kijkcijfers tussen de 500.000 en 600.000 kijkers.



,,Er moet om zeven uur bij de NPO echt iets gebeuren. Ze zijn er sinds het stoppen van DWDD een miljoen kijkers kwijt”, stelde tv-columnist Angela de Jong eerder. Ook Özcan Akyol, graag geziene gast aan talkshowtafels was kritisch: ,,Als je kijkt naar HLF8 met Johnny de Mol, daarvan kun je zeggen: hij zit er net. Misschien bouwt hij nog iets op. Maar M is al vijf seizoenen op tv. Je kunt niet zeggen dat het programma geen tijd heeft gekregen.”



,,Wij hebben met ons programma een andere toon en smaak, zijn oorspronkelijk inclusief en divers en vinden het erg belangrijk dat dit geluid ook te horen is bij de publieke omroep”, reageerde producent Irene van den Brekel destijds. ,,Mensen die kwetsbaar zijn voelen zich op hun gemak bij Margriet van der Linden en zijn veilig om hun verhaal te vertellen.”



De afgelopen dagen, sinds uitbreken van de oorlog in Oekraïne, vindt M dus wel de weg naar boven. En dat terwijl de anders talkshows niet aanzienlijk stijgen. De kijkcijfers van M stabiliseren tussen de 800.000 en 900.000 belangstellenden. Die cijfers zijn vergelijkbaar met Jinek, VI Vandaag en Op1. Sterker nog: afgelopen vrijdag werd M beter bekeken dan die drie andere talkshows. Iets wat voorheen alleen gebeurde als er een coronapersconferentie voorafgaand aan Van der Linden zat.