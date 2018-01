Kijkcijfers NPO 3 kelderen na topavond met De Luizenmoeder

Barbie: Ondanks alles gaat het een stuk beter

10:01 Samantha de Jong is ervan overtuigd dat ze weer helemaal de oude wordt. Het gaat stapsgewijs beter met de Haagse realityster, vertelt ze in een videoboodschap aan Privé. De Oh Oh Cherso-deelnemer werd half januari met spoed opgenomen in het ziekenhuis.