Kijkcijfers Radar weer iets in de lift in derde week op NPO 2

De hits van PollyAnna zijn al 700 miljoen keer beluisterd op Spotify: ‘Het is echt gestoord’

Grote kans dat je nooit van haar gehoord hebt, maar PollyAnna is een grote naam in de dancescene wereldwijd. Ze werkt met grote namen als Armin van Buuren, Steve Aoki en R3Hab. Haar muziek wordt door miljoenen mensen beluisterd en ook voor een k-pop-hit draait ze haar hand niet om. ,,Het is echt gestoord.’’