Kijker kijkt liever herhalingen dan SBS 6 op zaterdagavond

Opvallend is dat de herhaling van Oh Wat een Jaar een stuk meer kijkers haalt naar RTL 4 dan het spelprogramma Ondertussen in Nederland, dat afgelopen week werd uitgezonden. Het programma van Humberto Tan verloor afgelopen week van Thank You For The Music. Maar met tv-koningin Linda de Mol houden ze hun commerciële concurrent nu weer achter zich. Een troost voor SBS: Linda is sinds een week in dienst bij uitgerekend die zender.