Kijker moet de angst voor de dood lijfelijk ondervinden in 1917

Waarom zijn er - afgezien van enkele klassiekers zoals Paths of Glory, All Quiet on The Western Front, War Horse en recent de documentaire They Shall Not Grow Old - zo weinig onvergetelijke films over de Eerste Wereldoorlog gemaakt? Regisseur Sam Mendes die met zijn oorlogsepos 1917 een nieuw hoogtepunt toevoegt aan dit bescheiden filmgenre heeft daar wel een verklaring voor.