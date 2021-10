Kijkers Dansmarathon bezorgd over vermoeide dansers: ‘Neigt naar psychotische trekken’

Onder de bezielende leiding van Jan Versteegh en Wendy van Dijk, die regelmatig op de dansvloer stond om de vermoeide koppels aan te moedigen, waren er nog twintig koppels aan het dansen in het laatste uurtje. Sommige kandidaten waren uitgedroogd, anderen vielen flauw en worden afgevoerd met een brancard. En hoewel Versteegh en Van Dijk de kijkers keer op keer verzekerden dat 'het beste’ medische team zich over de deelnemers ontfermde, wekte het toch zorgen bij de kijkers.

'Wijzig spelregels’

Wanneer deelnemers pauze nemen om te eten of drinken, wordt de tijd die zij níét dansen bijgehouden. Want uiteindelijk wint alleen het koppel dat de meeste tijd daadwerkelijk heeft gedanst de hoofdprijs van honderdduizend euro. Volgens veel toeschouwers is dit niet de manier om met de deelnemers om te gaan.

‘Mocht er een volgende editie komen, geef de deelnemers dan twee gratis drinkmomentjes per uur. Het is niet heel tof dat ze min of meer gestraft worden om te eten en te drinken.’ Uiteindelijk wint koppel 89: Tawatha en Jermaine. Eerstgenoemde had het zichtbaar zwaar tijdens het laatste uur en stond meermaals huilend te dansen, terwijl Van Dijk haar nog aanmoedigde om ‘nog even’ door te gaan. Het danskoppel nam in vijftig uur tijd in totaal precies 35 minuten pauze en wint daarmee een ton.