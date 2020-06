Kijkers DNA Onbekend breken hun hoofd over biologische vader van Cock

Het zeventiende seizoen van DNA Onbekend is gisteren afgesloten met een raadsel. 1,2 miljoen mensen zagen op NPO 1 hoe de 80-jarige Cock op zoek ging naar haar biologische vader. Haar hele leven lang was ze in de waan dat Wim het was, maar de gedachte dat het Jan zou kunnen zijn, bleef in haar hoofd zitten.

De moeder van Cock van Vliet-Loos had een ‘bijzondere vriendschap’ met een man uit Roelofarendsveen, het dorp waar Cock opgroeide. ,,Ik denk dat hij, Jan, mijn vader zou kunnen zijn. Toen ik jong was hoorde ik vaak: Jij bent er niet één van hun, jij heet geen Loos’’, vertelde de krasse bejaarde aan presentatrice Dionne Stax via een videoverbinding.

Cock legde de brandende vraag jaren geleden aan haar inmiddels overleden moeder voor. Die ontkende de kwestie. ,,Ze vond dat ik zeurde en was heel stellig. Ze zei: Nee, natuurlijk niet!’’ Cock liet het daarbij omdat ze een goede band met haar moeder had en haar vertrouwde. Nu, op haar 80ste, is het tijd voor antwoord. ,,Of ik dan toch gelijk heb na al die jaren.’’

Nagelbijter

Naast Cocks zus Riet was ook een zoon van Jan, Piet, bereid om een dna-test te doen. Maar een test tussen Piet en Cock zou geen uitsluitsel geven of Jan ook de vader van Cock is. Stax vond uiteindelijk een dochter uit het tweede huwelijk van Jan bereid mee te werken. Het moment van de uitslag werd een nagelbijter. ,,Uit de test tussen jou en Riet is onomstotelijk gebleken dat jullie niet dezelfde vader delen. Wim is dus niet jouw vader’’, deelde Stax Cock - opnieuw via een scherm - mee. Cock reageerde opgelucht. ,,Dan is mijn gevoel toch de juiste geweest. Ik ben blij dat ik het gehoord heb.’’

Maar de opluchting maakte al snel plaats voor verwarring. Want ook Jan bleek niet haar vader. Cock vond het ‘frappant’. ,,Dit voelt helemaal niet leuk. Nu heb ik helemaal geen idee wie mijn vader is. Dus mijn moeder was toch niet zo netjes. Het valt me tegen, goh.’’ Ook haar inmiddels halfzus Riet viel van verbazing omver. ,,Lazer op!’’ Volgens een oplettende kijker bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Wim de vader Cock is. Nu is alleen bewezen dat Cock en Riet niet dezelfde vader hebben. Ook Jan wordt niet uitgevlakt. ‘Misschien was die ‘andere’ dochter van Jan wel niet zijn echte dochter, zodat Cock toch de dochter van Jan is’, meent een ander.