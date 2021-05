Kijkers enthousiast over Make up your mind: ‘Peter R in drag was wat we in 2021 nodig hadden’

Stevens zorgde voor een moment van ontroering tijdens de show. Na zijn onthulling sprak hij: ,,In Engeland was homoseksualiteit en travestie toen ik een jaar of 14 jaar was zo bitter. Je werd in de gevangenis gestopt. Alles was verboden. Je was een crimineel. Ik ben in 1962 natuurlijk hier naartoe gevlucht. Maar om hier in zo’n programma te staan. Ik vind het zo meesterlijk. Dat ik met mijn leeftijd van 77 jaar een symbool voor de toekomst mag zijn. Ik hoop dat we eindelijk eens een keer bevrijd kunnen zijn met zijn allen.”



Opera-zangeres Francis van Broekhuizen reageerde op twitter geroerd op de woorden van Stevens. ‘Alles wat hij zegt is zo waar en dit is zo belangrijk.’ Veel kijkers vonden het jammer dat het programma maar eenmalig op de buis kwam. De show werd geroemd vanwege het positieve karakter. ‘Niemand wordt belachelijk gemaakt o anderszins negatief neergezet, alleen maar heel veel respect voor wie meedoet én voor de echt Queens.’