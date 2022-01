Kijkers ergeren zich aan stem nieuwe Big Brother, RTL gaat stem ondertitelen

UpdateHet gloednieuwe seizoen van Big Brother is nog maar net van start gaan, maar kijkers van de realityserie hebben nu al reden om te klagen. Niet over de kersverse bewoners in het huis, maar wél over de nieuwe stem van Big Brother, die voor veel kritiek zorgt op sociale media.

Zo’n 586.000 kijkers zagen gisteravond hoe acht bewoners hun intrek in het huis namen, waar ze honderd dagen afgesloten van de buitenwereld moeten blijven. Dat is fors minder dan vorig jaar. Toen keken er 1,3 miljoen mensen naar de aftrap van het nieuwe seizoen. De makers van Big Brother beloven dat het nieuwe seizoen dit jaar ‘zwaarder, spannender en onvoorspelbaarder’ wordt dan vorig jaar. Ook krijgt de kijker meer invloed op het verloop van het spel.



Het Big Brother-huis is voor het nieuwe seizoen niet alleen volledig aangepast, ook Big Brother zelf is compleet nieuw. De Vlaamse voice-over Jeroen Medaer, die eerder nog de stem van Big Brother was, keert niet terug. Wie zijn stokje heeft overgenomen is vooralsnog een mysterie, maar een groot deel van de kijkers van de realityserie is allesbehalve te spreken over de nieuwe stem. Het stemgeluid van de nieuwe Big brother lijkt enigszins elektronisch vervormd en blikkerig waardoor hij onpersoonlijk en onmenselijk klinkt.

Verschrikking

Op sociale media regent het ondertussen reacties van kijkers die de nieuwe stem het liefst vanavond nog naar huis sturen. ‘Echt die stem van Big Brother, kunnen we die niet wegstemmen. Wat een verschrikking zeg. Krijg hetzelfde gevoel alsof je met een nagel over een schoolbord gaat’, twittert een kijker. En iemand anders: ‘Hoe vinden ze ook zo’n slechte #bigbrother-stem? Had Gerard Ekdom ofzo dit niet kunnen inspreken?’

Andere kijkers stellen weer dat de Big Brother-stem beter moet articuleren, dat het klinkt alsof hij ‘in een blikje praat’ en dat hij ‘onverstaanbaar’ is. Toch is niet iedereen ontevreden. Sommige mensen denken dat het slechts een kwestie van tijd is om te wennen aan de nieuwe voice-over.

Woordvoering van RTL laat weten dat de stem niet goed te verstaan was door een technische fout. ,,De producent probeert dit zo snel mogelijk op te lossen, maar wanneer het probleem verholpen is weten we nog niet. Tot die tijd wordt de stem van Big Brother ondertitelt, zodat het programma zo goed mogelijk te volgen is.’’

Big Brother maakte vorig jaar, veertien jaar na het laatste seizoen, een doorstart. De nieuwe reeks werd vanavond afgetrapt op zowel RTL 4 als RTL 5. Het programma is elke werkdag te volgen op RTL 5 en Videoland.

