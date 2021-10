Kijkers geroerd door Nederlandse versie van Hallelujah door Jan Rot

Kijkers laten op Twitter weten ontroerd te zijn door het optreden van zanger Jan Rot zaterdagavond in het televisieprogramma Matthijs gaat door . Rot bracht een Nederlandse vertaling van Hallelujah van Leonard Cohen ten gehore. ‘Tranen in mijn ogen.’

Begeleid door maar liefst 100 koorleden, sloot Jan Rot zaterdagavond het tweede seizoen van Matthijs gaat door af met een Nederlandse vertaling van songwriter Leonard Cohens bekendste lied Hallelujah. Meer dan 1 miljoen mensen zagen de uitzending en Rot werd snel daarop trending op Twitter. Kijkers laten weten weten ‘kippenvel’ en ‘tranen in de ogen’ te hebben gekregen van de uitvoering van Rot.

De 63-jarige zanger heeft een ongeneeslijke vorm van darmkanker. Eerder liet hij aan deze site weten dat hij verwacht in december in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam zijn laatste verjaardag te vieren. ,,Ik word 64 en niet ouder. Dat is verdrietig, maar ook speciaal”, vertelde de zanger. Rot zegt optreden nog steeds het leukste te vinden wat er is. ,,Natuurlijk denk ik af en toe: waarom ik? Maar je kunt niet de hele dag thuis op de bank gaan zitten huilen. Zolang het gaat, leef ik mijn leven zoals het was en dat betekent dingen doen die ik leuk vind.”

Vaak gecoverd

Hallelujah van Leonard Cohen kwam in 1984 uit, en groeide uit tot zijn bekendste nummer. Het liedje is vele malen gecoverd. Een van de beroemdste versies is de vertolking door de Amerikaan Jeff Buckley. Volgende maand gaat op het IDFA de documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song in première. De documentaire vertelt de ontstaansgeschiedenis van Leonard Cohens grootste hit.

Eerder in de uitzending van Matthijs van Nieuwkerk traden Barry Hay en JB Meijers op met een voorproefje van hun concert op 5 november in de Ziggo Dome, waar ze een muzikale ode brengen aan hun rockhelden geïnspireerd door de Mexicaanse dag van de doden.

De slotuitzending van Matthijs gaat door was met ruim 1 miljoen kijkers goed voor een vijfde plek in de top 25 van best bekeken programma’s. Chantal’s Pyjama Party op RTL 4 trok volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) gemiddeld precies net zoveel kijkers. Het nieuwe seizoen van Mindf*ck heeft zaterdagavond ruim 1,4 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het NPO 1-programma met illusionist Victor Mids was daarmee het op een na best bekeken programma van de dag. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur werd met 1,7 miljoen kijkers beter bekeken.